إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي دسوقي وعقولة بقنا

أنهت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، بالتعاون مع لجنة المصالحات العرفية، خصومة ثأرية بين أفراد عائلتى "دسوقي وعقولة" بقرية النجاحية بمركز نجع حمادي، والتي تسببت في مقتل 6 أشخاص.



حضر جلسة المصالحة المئات من أهالي القرى واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية واللواء إيهاب طه، مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب وأحمد العيادي نقيب المحامين بقنا والشيخ محمود عبد الهادي، رئيس لجنة المصالحات بنجع حمادي والشيخ عبد المعطي أبو زيد، عضو لجنة المصالحات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وكبار العائلات وأهالي القرية والقرى المجاورة.



وأكد محافظ قنا، أن ظاهرة الثأر تمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق التنمية المستدامة، لكونها موروث ثقافي سيئ لابد من محاربته، نظرا لأن التنمية والاستقرار متلازمان كوجهىّ العملة فقد تبنّت المحافظة مبادرة "قنا بلا خصومات ثأرية" والتي تم إطلاقها في يونيو الماضي بهدف دراسة الأبعاد المؤدية إلى هذه الظاهرة والعمل على الحد منها لتحقيق الاستقرار، ومن ثم تحقيق التنمية المنشودة.



كما تقدم محافظ قنا بالشكر لأبناء العائلتين لارتضائهم الصلح ونبذهم للخلافات واتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة، موجها الشكر أيضا للواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا وجميع الأجهزة الأمنية والمعنية التي شاركت في إتمام هـذا الصلح، داعيا العقلاء والمصلحين للوقوف جنبا إلي جنب في وجه الفتن والخصومات الثأرية ومحاولة وضع الحلول من أجل القضاء عليها في مهدها حتى لا تتطور إلى خصومات ثأرية تتطلب المزيد من الجهد لحلها.



وأضاف اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، أن مديرية أمن قنا تعمل في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية، موضحا أن المديرية تعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع أجهزة المحافظة وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الخصومات الثأرية.



يذكر أن محافظة قنا بالتعاون مع مديرية أمن قنا ولجان المصالحات نجحت في إنهاء 132 خصومة ثأرية خلال السنوات الماضية؛ ما يدل على تغيير الثقافات والأفكار السائدة لدى الأهالي وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.