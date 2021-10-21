تعليق مثير من الغندور على تمثال محمد صلاح الجديد

علق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، على الكشف عن تمثال من الشمع لنجم ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح والذي تم وضعه في متحف مدام توسو بالعاصمة البريطانية لندن.

التمثال الشمعي الذي يشبه صلاح إلى درجة كبيرة للغاية، تم الكشف عنه اليوم برفقة نجم الليفر وهداف البريمييرليج والذي اتلقط الصور التذكارية إلى جانب التمثال الذي ظهر مرتدية حُلة بيضاء بالكامل.

وقال الغندور عبر "فيسبوك":" تفتكروا محمد صلاح تمثال الشمع لابس بدلة بيضاء اللون ليه؟".

وسبق أن دخل الغندور في جدل إعلامي وجماهيري حول هوية النادي الذي يشجعه صلاح في مصر، مؤكداً أن نجم الريدز يعشق الزمالك وكان يتمنى فوزه بدوري الأبطال عام 2020 أمام الأهلي.

وسعى الغندور لإثبات "زملكاوية" صلاح من خلال تصريحات نجوم زاملوه في المقاولون العرب وطرح أدلة على ذلك.