ضبط مستريح الهواتف الأجهزة الكهربائية وزوجته للنصب على مواطنين بالإسكندرية

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القت مباحث الأموال العامة القبض على شخص وزوجته استوليا على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح .

تلقت لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بلاغا من ( مواطنين – بمحافظة الإسكندرية) بتلقي شخص وزوجته بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكوران بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين تلقي كلاً من (عامل بإحدى الشركات - وزوجته "ربة منزل" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها. مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها وعقب لكتشاف أمرهما هربا إلى أماكن مختلفة.

بتقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجدهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.