قال المطرب والملحن حسام حبيب، إنه لم يكن عنيفا مُطلقا مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، نافيا أن يكون قد ضربها كما نُسب إليه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، اليوم الجمعة، أنه لم يحصل على أي أموال من شيرين كما تردد، موضحا أنه كرس لها نظاما لتحافظ على حياتها.



وأكد أن واجبه كان المحافظة على أموال شيرين، مُجددا التأكيد على أنه لم يتقاض منها شيء رغم مطالبتها بذلك.



ولفت إلى أنهما وصلا لمرحلة الطلاق بسبب رفضها للمحيط الذي تعيش فيها، موضحا أن جميع خلافاتهما كانت لهذا السبب.



وتابع: "أنا بحب شيرين جدا وأعذرها في كل شيء رغم إنها اتكلمت عني بشكل شنيع لكني لم أصرح بأي شيء ضدها".