تكليف اليمينية المتطرفة ميلوني بتشكيل الحكومة المقبلة في إيطاليا

أعلن القصر الرئاسي في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن السياسية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، تلقت تفويضا لتشكيل الحكومة المقبلة بالبلاد.

وقادت ميلوني حزبها "إخوة إيطاليا" إلى الحصول على أكبر قدر من الأصوات في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وتستعد الآن لتشكيل ائتلاف يضم حزب الرابطة اليميني المتطرف، وحزب فورزا إيطاليا "إيطاليا إلى الأمام" من يمين الوسط.

وتقدمت ميلوني بالفعل بقائمة بمجلس وزرائها، ومن المقرر أن تؤدي هي ووزراؤها اليمين الدستورية، الساعة العاشرة صباح يوم غد السبت (0800 بتوقيت جرينتش)، وبذلك ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

وخلال حديثها بعد اجتماع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، قالت ميلوني إن حكومتها جاهزة للبدء فورا. ووفقا لتقارير إعلامية، هناك مشاحنات داخل الائتلاف بشأن تخصيص مقاعد وزارية منذ الانتخابات.



