بلينكن: بوتين يحاول تدمير عزيمة الشعب الأوكراني لكنه يحصل على نتيجة عكسية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحاول تدمير عزيمة الشعب الأوكراني لكنه يحصل على نتيجة عكسية.

وأوضح بلينكن، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الجمعة، أن كثيرا من الضربات الجوية التي استهدفت أوكرانيا نفذت بطائرات مسيرة إيرانية.

وأشار بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة لا تعارض الحل الدبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا ولكن روسيا لا تبدي حاليا أي إشارة على استعدادها لذلك، على حد قوله.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد وصف في وقت سابق الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا بأنها علامة أخرى على يأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.