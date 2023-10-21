أمين التحالف الوطني لـ الشروق: 20 شاحنة أفرغت حمولتها وعادت من غزة

قالت نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والماء والمستلزمات الطبية مرت عبر معبر رفح صباح اليوم السبت.



وأكدت طلعت، لـ"الشروق"، أن دخول باقي الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية لأهالي غزة ستأتي تباعا بالتعاون مع المؤسسات المشاركة "مؤسسات التحالف الوطني مع الهلال الأحمر المصري"، وعن طريق مجموعات.



وتابعت طلعت: "الحمد لله بدأنا يبقى في خطوات إيجابية، يعني المعبر اتفتح ودخل 20 شاحنة، ده في حد ذاته إنجاز كبير"، مشيرة إلى أن اليوم هو الثامن منذ التحرك من القاهرة والرابع في الاعتصام أمام معبر رفح.



ولفتت إلى أن الـ 20 شاحنة عبروا المعبر، وأفرغوا حمولتهم ثم عادوا، مشيرة إلى أنهم الآن أمام المعبر في انتظار دخول المزيد من الشاحنات، مؤكدة أنهم تم إبلاغهم قبل فتح معبر رفح بنصف ساعة فقط.



وأكدت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يشارك في المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي قطاع غزة بكل مؤسساته، مشيرة إلى أنهم في جاهزية تامة لدخول باقي الشاحنات.



وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن عن وصول 20 شاحنة عبر معبر رفح محملة بالمساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والماء والمستلزمات الطبية، فيما سيتم توزيعها بحسب القوائم التي حددتها لجنة الطوارئ.



من جانبه أكد الهلال الأحمر، أن المساعدات التي عبرت عبر معبر رفح لا تكفي لاحتياجات القطاع ولن تغير من الكارثة الإنسانية في غزة.



ويأتي ذلك، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم ضد الشعب الفلسطيني من عمليات قصف مستمرة، بجانب فرضها لحصار قاسِ على أهالي القطاع، متمثل بقطع إمدادات الكهرباء، والوقود، والمياه، والغذاء عن أكثر من مليونين و300 ألف من المدنيين.



وحذرت الأمم المتحدة من تراجع خطير في إمدادات الغذاء والوقود ومياه الشرب في قطاع غزة، ودعا زعماء العالم والمنظمات الإنسانية إلى السماح بدخول المساعدات الأساسية، في ظل تصاعد الصراع والعدوان على غزة، وفق ما ذكرته "بي بي سي".



وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث إن هناك حاجة ماسة لـ 100 شاحنة مساعدات يوميًا لمساعدة سكان غزة.