محامي الأهلي يهنئ حسين لبيب ومجلسه بعد الفوز في انتخابات الزمالك

هنأ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، رئيس الزمالك الجديد حسين لبيب ومجلسه، بعد نجاحهم في الانتخابات التي أقيمت مساء يوم الجمعة.

وكتب عثمان عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أتقدم بخالص التهاني لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة الكابتن حسين لبيب ولكل أصدقائي الزملكاوية».

وأضاف: «داعيًا المولى - عز وجل - بالتوفيق والسداد والاستقرار لتلك المؤسسة الوطنية الرياضية العريقة، ولجماهير نادي الزمالك المخلصين والعاشقين لهذا الكيان»

وأصبح مجلس الزمالك الجديد يتكون من حسين لبيب رئيسا للزمالك، هشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزى وحسين السيد فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.