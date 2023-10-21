 تحذير أممي من تعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية.. ودعوة لإنهاء الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحذير أممي من تعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية.. ودعوة لإنهاء الاحتلال

وكالات
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 2:44 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 2:44 ص

حذر خبراء أمميون من تعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية، داعين إلى الحيلولة دون ذلك.

جاء ذلك في تقرير أعده فريق خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وصفوا فيه القصف الإسرائيلي للمدارس والمستشفيات في فلسطين بأنه جرائم ضد الإنسانية، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح التقرير أن القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، يوم 17 أكتوبر الجاري، أسفر عن استشهاد أكثر من 470 مدنيا وإصابة مئات آخرين جراء بقائهم تحت الأنقاض.

وأضاف أن قصف المستشفى الأهلي المعمداني جاء بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل.

وأشار إلى أن اليوم نفسه شهد قصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ومخيمين للاجئين مكتظتين بالسكان.

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم من أن يؤدي تشديد إسرائيل حصارها المتواصل منذ 16 عاما على غزة، وحرمان قرابة 2.2 مليون شخص من الاحتياجات الأساسية، إلى نتائج إنسانية وقانونية كبيرة.

كما أفاد التقرير بأن هناك خطر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بالنظر لتصريحات قادة إسرائيل وحلفائهم.

ودعا الخبراء إلى الحيلولة دون تعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية، مؤكدين ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين.

 

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