ميمي عبد الرازق يكشف أسباب رحيله عن تدريب الداخلية

علق ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي الداخلية، على هزيمة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا برباعية في الدوري.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات تليفزيونية: "بقالي 42 سنة بشتغل في الكورة، إدارة نادي الداخلية ناس محترمة أوي، وجيت الفريق يوم 10 أغسطس".

وأضاف: "تقدمت باستقالتي يوم الأربعاء الماضي، بعض المحبين ضغطوا عليا وكمان اللاعبين، واحترمنا قرار إدارة النادي بعدم التواجد في فندق في معسكر اللقاء، وفقا لظروف النادي، رغم عدم رضائي عن هذا القرار».

وتابع: «وذهبت للنوم مع اللاعيبن عشان لازم القائد ينام مع لاعيبته، وفي ظروف صعبة الأوضة فيها 3 سراير، وأقل حاجة إقامة اللاعبين كانت المفروض تكون كويسة، على الأقل يكون في حمام واحد لكل فرد".

واختتم: "كنت واخد قرار الرحيل مهما كانت نتيجة ماتش سيراميكا كليوباترا".