محمد فاروق يرد على طلب الزمالك حكام أجانب في نهائي السوبر

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رد محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على طلب نادي الزمالك، بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل باستاد "محمد بن زايد" بنادي الجزيرة الإماراتي في نهائي السوبر المصري.

وكان المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم قد أكد أن ناديه سيطلب بشكل رسمي تعيين حكام أجانب وعدم تعيين حكام مصريين بعد أداء الحكام في مباراتي نصف النهائي.

قال محمد فاروق عبر قناة "المحور":" مباراة نهائي كأس السوبر ستقام بصافرة مصرية موضحا أن مستوى التحكيم كان جيدا في نصف النهائي والأخطاء التي حدثت غير مؤثرة".

أوضح:" حكم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك وبيراميدز كان محمود عاشور وهو الأفضل في أفريقيا، كما أن جهاز تقنية الفيديو بالإمارات الأفضل عالميا مؤكدا أن إلغاء هدف بيراميدز الذي سجله يوسف إبراهيم أوباما كان صحيحا".

أتم فاروق:" الزمالك لم يطلب بشكل رسمي تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر، ولا يوجد قرار رسمي بتعيين أمين عمر حكما للنهائي".

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في نصف النهائي، كما تغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1).