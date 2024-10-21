شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة حفصة التابعة للأونروا والتي تؤوي نازحين في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن الاحتلال قصف أيضا مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، في الوقت الذي تمنع فيه طواقم الدفاع المدني من الوصول لإجلاء المحاصرين والمصابين.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال تسبب باشتعال النار في مدرسة حمد التي كانت تؤوي نازحين بجانب مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وامتدت النيران إلى مولدات المستشفى.

واستشهد عدد من المواطنين في قصف طيران الاحتلال الحربية منطقة الفاخورة شمال قطاع غزة، وآخرون في قصف على شارع الحطبية في بيت لاهيا.

واستهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي التفاح بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال مركبة في شارع البيئة بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,603 مواطنين، وإصابة 99,795 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.