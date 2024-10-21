محافظ أسيوط: حملات تموينية على المخابز وتحرير 54 محضرا بمركز ديروط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية استمرار شن حملات تموينية مفاجئة على كل القطاعات المختلفة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الإستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي محمد رئيس المركز، قامت بحملة تموينية علي المخابز بمشاركة كامل عبد الباسط صالح مدير إدارة تموين ديروط، وأسفرت الحملة عن تحرير 54 محضر للمخالفين (9 محاضر نقص وزن، و5 محاضر إنتاج خبر بلدي غير مطابق للمواصفات و15 محضر عدم نظافة أدوات العجن، 10 محاضر عدم تسليم بون، 10 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، 4 محاضر عدم وجود لوحه، 1 محضر جنح عدم إعلان عن الأسعار).

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

كان محافظ أسيوط، أعلن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.