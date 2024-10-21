البيت الأبيض قلق إزاء تسريب وثائق الرد الإسرائيلي على إيران

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أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، عن "قلق عميق" إزاء تسريب وثائق استخباراتية مصنفة "سرية للغاية" تشير إلى استعدادات إسرائيلية لشن ضربة عسكرية على إيران.

وقال كيربي: "نشعر بقلق عميق إزاء تسريب وثائق سرية بشأن استعدادات إسرائيل لضرب إيران ولا نعلم كيف حدث ذلك".

وقال البيت الأبيض إن "وزارة الدفاع تحقق في تسريب وثائق.. ونجري اتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن"، وفقا لموقع الحرة.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أعلن، الأحد، أنه سيتم قريبا فتح تحقيق في تسريب الوثائق المؤرخة في 15 و16 أكتوبر.

وقال موقع "راديو فاردا" إنه تم نشرها أول مرة على تطبيق تيليجرام في 19 أكتوبر.

وتحمل الوثائق علامات "سرية للغاية" وعلامات تشير إلى أنها مخصصة فقط للولايات المتحدة وأعضاء آخرين من دول "العيون الخمس"، أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا، وفقًا لشبكة "سي أن أن".