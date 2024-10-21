ميقاتي: متمسكون بتنفيذ القرار 1701 ولا حل إلا بالدبلوماسية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تمسك لبنان بالقرار الدولي رقم 1701 لأنه يوفر الاستقرار، مشيرًا إلى أن «الحل الدبلوماسي للوضع في لبنان لا يزال على الطاولة».

وبحسب رئاسة الوزراء اللبنانية، أضاف ميقاتي، في لقاء مع فضائية «العربية»، اليوم الاثنين: «لا حل إلا بالدبلوماسية، وهو لا يزال مطروحا على الطاولة، فلماذا لا نختصر الوقت ونتفادى المزيد من القتل والدمار».

وأشار إلى أن «القرار 1701 قرار محكم، ويمكن أن يحقق استقرارا طويل المدى على الحدود»، مؤكدًا تمسك الحكومة بتطبيقه.

وذكر أن «وثيقة الوفاق الوطني التي انبثق عنها الدستور، تقول ببسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية»، مشددًا على وجوب العمل على استكمال تنفيذ هذه الوثيقة.

وأكمل: «حزب الله وافق على تنفيذ القرار 1701، والمطلوب أيضا وقف العدوان الإسرائيلي والخروقات المستمرة منذ صدور القرار، برا وبحرا وجوا».

ونفى حدوث اتصال مباشر مع حزب الله منذ منتصف الشهر الماضي، مستدركًا: «لكننا على تنسيق يومي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحزب ممثل في الحكومة، وقد وافق على القرار الأخير الذي اتخذناه بشأن الطلب إلى مجلس الأمن الدولي يدعوه لاتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار، مع التشديد على التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار رقم (1701) الصادر عن مجلس الأمن، لا سيما في شقه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار. وعلينا أن نوفّر الدماء والدمار وننفّذ القرار 1701».

وتطرق بالحديث إلى الموقف الإيراني، مضيفًا: «أبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان، كما راجعت حوار رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بنفسي، وأبلغت اعتراضي والرسالة وصلت.. أتفهم أن تدعم إيران التفاوض، لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية».