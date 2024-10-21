المبعوث الأمريكي آموس هوكستين يصل إلى بيروت اليوم

قال مصدران في لبنان لوكالة «رويترز» إن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين، سيصل إلى بيروت، الاثنين، لإجراء محادثات مع مسئولين لبنانيين حول شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وذكرت تقارير نقلاً عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

وذكر المسئولون الإسرائيليون أن المقترح الإسرائيلي جاء نتيجة مناقشات أجراها وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، مع وزارة الدفاع والجيش حول الشروط المطلوبة لوقف الحرب.

ونقل أحد المسئولين الإسرائيليين أن المطالب تشمل تدخل الجيش الإسرائيلي لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله وفقدانه قدرته على بناء قوته مجدداً، إضافة إلى السماح للقوات الجوية الإسرائيلية بالتحرك «بحرية» في المجال الجوي اللبناني، وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 لوقف إطلاق النار في حرب يوليو.

ورغم ذلك، فإن إسرائيل، بحسب مسئولين أمريكيين، تدرك جيداً أن شروطها «تعجيزية» وتنتقص من سيادة لبنان، مما يجعل من الصعب على حزب الله والدولة اللبنانية قبول هذه المطالب.

وفي سياق متصل، نقل الموقع أن المبادرة الأمريكية تشمل نشر نحو 8000 جندي من الجيش اللبناني على نطاق واسع، مع الإبقاء على دور قوات حفظ السلام المؤقتة «اليونيفيل» لمنع انتشار حزب الله والجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود.