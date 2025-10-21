 الإمارات ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتشيد بجهود الوساطة - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:49 م القاهرة
الإمارات ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتشيد بجهود الوساطة

أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 11:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 11:29 م

رحّبت الإمارات باتفاق وقف إطلاق النار الفوري بين باكستان وأفغانستان، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها بالجهود الدبلوماسية والمساعي الحثيثة التي بذلتها كلٌّ من قطر وتركيا في تهيئة الأجواء للحوار البنّاء وتيسير التفاهم بين الجانبين، مؤكدةً دعم دولة الإمارات لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعبي باكستان وأفغانستان في السلام والتنمية.

وتم التوصل إلى الاتفاق على وقف اطلاق النار بعد محادثات بين أفغانستان وباكستان في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأول الأحد بعد أكثر من أسبوع على القتال الذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات في كلا الجانبين.

