• بزيادة 18 بالمائة مقارنة بـ 2025 وفق مشروعها لموازنة 2026

رفعت الحكومة المغربية ميزانية الدفاع لعام 2026 إلى 157 مليار درهم (15.7 مليار دولار) بزيادة 18 في المئة عنها لسنة 2025.

جاء ذلك بحسب مشروع لموازنة البلاد للعام المقبل قدمته الحكومة للبرلمان الاثنين، لإقراره.

وبحسب المشروع، "تبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني 157 مليار درهم".

وذكر مراسل الأناضول، أن المملكة رفعت نسبة ميزانية الدفاع 18 بالمئة، بعدما كانت هذه الميزانية 133 مليار درهم (13.3 مليار دولار) خلال السنة الحالية.

وبحسب مشروع الميزانية، تهدف الزيادة إلى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، ودعم تطوير صناعة الدفاع.

وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب إلى التأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية.

هذا التوجه برز من خلال اتفاقيات تجمع البلد الإفريقي مع شركات ودول أخرى، مثل تدشين مصنع لإنتاج مركبة مدرعة قتالية بمدينة برشيد غربي المملكة بشراكة مع شركة هندية.