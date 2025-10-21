كلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين، بإجراء جولة تفقدية رافقه خلالها عادل مرغني، رئيس المدينة، داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية، لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وجودتها، والتأكد من بيعها بالأسعار المقررة دون مغالاة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كل الاحتياجات والمتطلبات المعيشية استعداداً لمهرجان تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية.

وأكد نائب المحافظ، أنه تم خلال الجولة التشديد على أهمية التنسيق المستمر بين إدارات التموين والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية؛ لتحقيق الرقابة الفعالة على الأسواق وضمان ضخ كميات كافية من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي السياق نفسه، تفقد عمرو لاشين، مستشفى أبو سمبل الدولي برفقة الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تم الاطمئنان على جاهزية الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية، بجانب الصيدلية والعناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوي، وتوافر الخدمات الطبية والعلاجية بها لاستقبال أي حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع رصيد كافٍ من أكياس الدم.

