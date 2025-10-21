غلفت طبقات من الضباب الدخاني الكثيف، العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الثلاثاء، بعد يوم من احتفال الملايين بمهرجان الأضواء "ديوالي" (وهو مهرجان هندوسي للأضواء، يضيء خلاله المحتفلون منازلهم ومعابدهم وأماكن عملهم بمصابيح الزيت والشموع والفوانيس)، الأمر الذي تسبب في ارتفاع مؤشر تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة عبر المدينة.

وأطلق المحتفلون في نيودلهي، المفرقعات حتى وقت متأخر من ليلة الاثنين؛ مما أدى إلى تشبع الهواء بالدخان والجسيمات الدقيقة التي اختلطت مع التلوث الموسمي وظروف الطقس السيئة.

وبحلول صباح الثلاثاء، كان مؤشر جودة الهواء في المدينة قد تجاوز 350 نقطة في عدة أحياء، وهو مستوى يعتبر "شديد" الخطورة على التنفس، وفقا للحد الأقصى اليومي الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

وانخفضت الرؤية في بعض أجزاء المدينة، بينما غلف ضباب رمادي الشوارع والمباني الشاهقة والمعالم التاريخية.

وكانت المحكمة العليا في الهند، قد خففت الأسبوع الماضي، الحظر الشامل على المفرقعات في نيودلهي خلال المهرجان، وسمحت باستخدام محدود لـ"مفرقعات خضراء" تنبعث منها ملوثات أقل.

وجرى تطويرهذه المفرقعات من قبل معاهد البحوث الاتحادية، وهي مصممة لخفض انبعاثات الجسيمات والغازات بنحو 30%.

وقالت المحكمة، إنه يمكن استخدامها خلال ساعات محددة من السبت إلى الثلاثاء، ولكن كما حدث في السنوات الماضية، تم تجاهل هذا الحكم.