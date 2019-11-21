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أعلنت مدير معهد جوته بالإسكندرية تيكلا فورش امبيارا، افتتاح مساحة 6 باب شرق بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، من خلال برنامج يتضمنه افتتاح معرض فوتوغرافي يستمر لمدة 3 أسابيع، وحفل موسيقي للفنان حازم شاهين.

وأوضحت أن 6 باب شرق هي مساحة فنية وثقافية تهدف إلى تمكين ودعم الفنانين الشباب السكندريين من خلال خلق حركة ثقافية قائمة على التشبيك وورش العمل الفنية المختلفة.

وأكدت أهمية تلك المساحة ودورها في إثراء الحركة الفنية بالثغر.

ويقام بمناسبة الافتتاح معرض "معزول في المدينة"، الذي يقدم مجموعة من الأعمال والإبداعات، كما يقام حفلا فنيا يقدمه الفنان "حازم شاهين".