الأمن اللبناني يلقي القبض على 15 من السجناء الهاربين ويؤكد مقتل 5 منهم

أعلن الأمن اللبناني، اليوم السبت، مقتل خمسة سجناء والقبض على 15 آخرين؛ جراء عملية الهروب الكبيرة بأحد السجون شرق العاصمة بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن الجيش أقام حواجز على الطرق كما كثفت الشرطة البلدية من دورياتها، ووجهت تحذيرا لأخذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأحد، إلا بعد التأكد من هويته، فهناك بين الفارين سجناء يصنفون بالخطيرين.

ولا يزال البحث جاريا حتى إلقاء القبض على جميع السجناء، حيث تحدثت وسائل الإعلام اللبنانية عن فرار حوالي 69 سجينا.

وأقدمت مجموعة كبيرة من السجناء فجر اليوم، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة.

وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت- بعبدا قرب المجلس الدستوري بشجرة، الأمر الذي أودى بحياة خمسة من السجناء الفارين على الفور وإصابة سادس.

وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علما أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم.

وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.