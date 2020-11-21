 بعد جدل المغني الإسرائيلي.. أشرف زكي: محمد رمضان أقسم إنه ميعرفش متصور مع مين - بوابة الشروق
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بعد جدل المغني الإسرائيلي.. أشرف زكي: محمد رمضان أقسم إنه ميعرفش متصور مع مين

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 9:21 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 9:21 م

- استدعاء محمد رمضان إلى نقابة الممثلين.. ونحن ضد التطبيع
علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على واقعة نشر صورة للفنان محمد رمضان، مع فنان إسرائيلي.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة»، متابعا «رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي».

وتابع «لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي»، مشيرا إلى أنه سيستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.

وأردف: «نحن النقابة الفنية الوحيدة التي شطبت عضوا حينما أعلن تطبيعه مع إسرائيل وهو الأستاذ علي سالم، لست مدافعا عن أحد، لكني أعرض الصورة بحيادية تامة، مؤكدا أن الاتحاد العام للنقابات ضد التطبيع، معلقا «موقفنا واضح وضد التطبيع».


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