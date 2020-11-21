«مرسى علم للسياحة» تتفاوض مع بنك حكومى لاقتراض 450 مليون جنيه

تسعى شركة مرسى علم للسياحة للحصول على قرض بقيمة 450 مليون جنيه من احد البنوك العاملة بالسوق المحلية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».

اضافت المصادر ان الشركة خاطبت بنكا حكوميا كبيرا للحصول على القرض الذى يوجه لتمويل عمليات التشغيل.

وتأسست مرسى علم للسياحة عام 2003، وتعمل ضمن قطاع خدمات المستهلك مع التركيز على الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، تعديل بعض بنود مبادرة البنك لمساعدة القطاع السياحى والخاصة بتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليارات جنيه مصرى، بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5% من خلال التعهد الصادر من البنك المركزى، لشركة ضمان مخاطر الاستثمار، وأشار البنك المركزى إلى أن المبادرة التى تم تدشينها فى 23 مارس الماضى، سارية على أن يكون سداد القروض عامين من تاريخ المنح، بالإضافة إلى فترة سماح 6 أشهر يتم خلالها رسملة العوائد.

وكشفت القوائم المالية لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، عن أول 9 أشهر من العام الجارى، تراجع خسائر الشركة بنسبة 43.8 بالمائة، على أساس سنوى، وسجلت الشركة خسائر بلغت 1.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.94 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وبحسب القوائم المالية، لم تسجل الشركة أى إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من االعام الجارى، وكذلك خلال نفس الفترة من 2019.

وحققت الشركة عن النصف الأول من العام الجارى، صافى خسائر بلغ 691.23 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 1.17 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضى.