نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: مد وقف تراخيص مراكز الغوص والأنشطة البحرية لمدة 6 أشهر

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، والتي جاء في مقدمتها:

3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال 2020

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن دول الكوميسا "والتى تضم في عضويتها 21 دولة أفريقية"، تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأفريقية، ليسجل حجم التبادل التجاري حوالي 3 مليارات دولار عام 2020، ما يعادل نحو60 ٪ من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الإفريقية خلال العام ذاته والذي سجل 5 مليارات دولار أمريكي عام 2020.

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الضرائب: إرسال 82 مليون فاتورة إلكترونية على المنظومة حتى الآن

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمس، بلغ ما يزيد عن 4239 شركة، موضحًا أن أكثر من 82 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن، وبلغ عدد الممولين المسجلين على المنظومة طواعية 12800 ممول، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أى خارج قرارات الإلزام 531 ممولا.

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خط بطول 120 كيلو متر لتوصيل الغاز للساحل الشمالي والعلمين الجديدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ مشروع خط غاز العامرية / العلمين بطول 120 كيلو متر، خلال الفترة الراهنة، لبدء توصيل الغاز لمناطق الساحل الشمالي حتى مدينة العلمين الجديدة، ومشروع خط التينة غرب / ميت نما بطول 170 كيلو مترا، للحفاظ على إمدادات الغاز بالمعدلات المطلوبة، جاء ذلك خلال تفقد طارق الملا، المركز القومى للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية (ناتا) بالقاهرة الجديدة بعد تطويره والوقوف على موقف إدارة وتشغيل الشبكة التي تمد المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي.

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المشاط تبحث مع وزيرة البيئة السنغافورية آليات تعزيز أهداف التنمية المستدامة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جراسا فو، وزيرة البيئة والاستدامة في سنغافورة، الجهود الدولية لتعزيز آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفرص التعاون المستقبلية، جاء ذلك ضمن اللقاءات التي عقدتها المشاط، خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

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مصر أعدت خطط لزيادة أوجه التعاون مع دول الكوميسا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر ترحب باستضافة قمة الكوميسا الحادية والعشرين وترأسها لتجمع الكوميسا لمدة عام للمرة الثانية، حيث يتضمن ترأسها لتجمع الكوميسا خطط طموحة وواضحة بمعدلات إنجاز سريعة لزيادة أوجه التعاون مع دول الكوميسا خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك خلال لقائها مع تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا"، لاستعرض استعدادات مصر وسكرتارية الكوميسا لاستضافة قمة الكوميسا الحادية والعشرين وخطة مصر الطموحة فيما بعد ترأسها للقمة للمرة الثانية.

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إصدار ضوابط مزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ وقيد أوراقها بالبورصة

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القراراين رقمي (171) لسنة 2021 والمتضمن القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـSPAC، و(172) لسنة 2021، والمتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واطلاعه على أفضل الممارسات الدولية لتلك النوعية من الشركات ودراستها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وسنغافورة، السويد، وماليزيا، وهونج كونج؛ لإدخال المبادرة في بداية الشهر الجاري حيز التنفيذ بإتاحة وسيلة تمويل مستحدثة في السوق أمام الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية، والسماح بتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ كشركة ذات رأس المال المخاطر.

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الإغلاق وإيقاف الترخيص عقوبة المنشآت المخالفة للضوابط الصحية

قال عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، إن المنشآت السياحية والفندقية التى سيثبت مخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمعايير الصحية سيتم اغلاقها وايقاف الترخيص الخاص بها، وكذلك إيقاف المدير المسئول عن المنشأة، لافتا إلى أن لجان الوزارة تشن حملات تفتيشية مفاجئة على الفنادق والمطاعم السياحية للتأكد من التزامها بتطبيق تلك الإجراءات.

المشاط تدعو الشركات بسنغافورة لبحث فرص الاستثمار في مصر

دعت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص في سنغافورة للاستثمار في التنمية في مصر لاسيما مجالات الصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي، في ظل سعي الدولة لتوطين التحول الرقمي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مجال تصنيع وتصدير الأدوية واللقاحات، وذلك خلال لقاءها مع جان كيم يونج، وزير الصناعة والتجارة بدولة سنغافورة، وذلك ضمن اللقاءات التي عقدتها خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

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طرح 7 منتجات بسكويت جديدة على بطاقات التموين

طرحت وزارة التموين 7 منتجات جديدة على بطاقات التموين، تتمثل في تومورو (بسكويت) بالعجوة ٨٠ جم، وتومورو بالكاكاو ٨٠ جم، وويفر يويوز فانيليا ٤٥ جم، وويفر يويوز فراولة ٤٥ جم، وويفر يويوز شيكولاته ٤٥ جم، وويفر بوو فانيليا ٤٥ جم، وويفر بوو فراولة ٤٥ جم.

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التجارة تشكل لجنة للرقابة على السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية

قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تشكيل لجنة فرعية بـرقم (٣/١٢/١) بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تكون منبثقة من اللجنة الفنية المعنية "التبغ ومنتجاته" رقـم (٣/١٢)، تتولى تسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسائل الإلكترونى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة الأمين الفنى للجنة التبغ ومنتجاته وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثل عن مصلحة الرقابة الصناعية، وممثل عن مصلحة الكيمياء.

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مد وقف تراخيص مراكز الغوص والأنشطة البحرية لمدة 6 أشهر

نشرت الوقائع المصرية –ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بتمديد العمل بالقرار الوزارى رقم ٦١٧ لسنة ٢٠١٩ بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفارى بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء المـدة المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم ٥١٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك لعدم حاجـة الـبلاد إليها خلال هذه الفترة.

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تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لميناء دمياط، أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، و3528 شاحنة بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26075 طنا، وبلعت حركة الوارد من البضائع العامة 47575 طنا، فيما بلغت إجمالي حركة الصادر من الحاويات 458 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الوارد 1138 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1683 حاوية مكافئة.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21112021&id=08adbb81-6d77-4e26-a27b-6c36c8d4c166

المركزي يطرح أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وبلغت قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 14.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21112021&id=47871596-0674-498b-9a6f-7ec86a1fd0a6

تراجع مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11273.11 نقطة، فيما تراجع المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 2.9 % ليغلق عند مستوى 2886.1 نقطة، وانخفض المؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 1944.11 نقطة..