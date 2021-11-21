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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الهولندية تعتقل 7 أشخاص على خلفية تورطهم في أعمال شغب

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
أ ش أ
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 11:00 ص

اعتقلت الشرطة الهولندية سبعة أشخاص في مدينة لاهاي عقب قيام مجموعة من الشباب، بإضرام النيران في الشوارع وإطلاق الألعاب النارية على أفراد قوات الأمن، احتجاجا على فرض إغلاق جزئي للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة خمسة من أفراد الشرطة بجروح، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد يوم من قيام قوات مكافحة الشغب بفتح النيران على المتظاهرين في مدينة روتردام عقب اندلاع أعمال عنف، خلال مظاهرة مناهضة للقيود التي تفرضها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة متظاهرين واعتقال 51 شخصا.

وأعادت هولندا الأسبوع الماضي فرض إغلاق جزئي للتعامل مع تفشي حالات كورونا، واتخذت مجموعة قيود صحية تؤثر بشكل خاص على قطاع المطاعم الذي بات يتوجب عليه إنهاء أعماله بحلول الساعة الثامنة مساء، وتسعى الحكومة الآن إلى منع غير الملقحين من دخول بعض الأماكن، خصوصا الحانات والمطاعم، في محاولة لوقف موجة الإصابات.


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