جازبروم تثبت مستويات تصدير الغاز إلى أوروبا خلال الشهر المقبل

أظهرت نتائج المزايدة الشهرية لحجز طاقات نقل الغاز الطبيعي عبر شبكة الأنابيب التي تربط بين روسيا وأوروبا عبر أوكرانيا أن شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي لم تحجز أي طاقات نقل إضافية عبر أوكرانيا خلال ديسمبر المقبل؛ ما يشير إلى أن الشركة تعتزم تثبيت كميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا عند المستويات الحالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي ترفض فيه جازبروم المملوكة للدولة حجز أي طاقات نقل إضافية منذ استئناف أوكرانيا طرح طاقات النقل أمام الشركات في يونيو الماضي.

وستبقي جازبروم على كميات الغاز التي تنقلها عبر أوكرانيا عند مستوياتها المنخفضة تاريخيا التي تتراوح بين 41 و43 مليون متر مكعب يوميا.

يذكر أن عقود النقل بين جازبروم وشركة تشغيل شبكة خطوط الأنابيب الأوكرانية تسمح بنقل ما يصل إلى 72 مليون متر مكعب يوميا.

في الوقت نفسه، تعرض أوكرانيا طاقة نقل إضافية قدرها 15 مليون متر مكعب يوميا في مزايدة يومية، لكن جازبروم لم تحجز أي منها طوال الشهور الماضية.

يذكر أن روسيا قلصت إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى دول أوروبا بأكثر من النصف ردا على العقوبات الأوروبية عليها نتيجة غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.