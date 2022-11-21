الصين تسجل 2277 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أن البر الرئيسي الصيني سجل في اليوم السابق 2277 إصابة جديدة مؤكدة محلية بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 24547 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر 982 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الأحد، ليرتفع إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 261 ألفا و123 شخصا.

وتم تسجيل حالتي وفاة واحدة جديدتين مرتبطتين بكوفيد-19 في الصين أمس الأحد لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5229 حالة وفاة.