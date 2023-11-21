رئيس شعبة الذهب: صناعة الفضة في خطر كبير وغلق ورش بسبب المستورد

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، إن صناعة الفضة بمصر في خطر كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، السبب في تراجع صناعة الفضة، بسبب الهجوم الفضة المستوردة على السوق المحلي، مع انخفاض تكلفتها وارتفاع تكلفة الفضة المحلية، مؤكدا أن هذا الأمر أدى لإغلاق عدد من ورش الفضة، ولكن جاري العمل على عودة الفضة المحلية لما كانت عليه.

وفيما يتعلق بالذهب، أكد أن مصر يوجد بها كميات كبيرة من الذهب وكان هناك شح بالذهب المتداول نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي؛ مرجعا السبب في ذلك لتدافع المواطنين على شراء الذهب كنوع من الاستثمار وكملاذ أمن، ما أدى إلى زيادة الطلب وتسبب في ارتفاعات متتالية بصورة عشوائية.

ولفت إلى أن الاستثمار في الذهب هو استثمار آمن وعلى المدى البعيد وليس القريب، منوها بأن سوق الذهب هو ما يحدد السعر وهو أول سوق حر في التسعير ولا يخضع للتسعيرة الجبرية.

وذكر أن سعر الذهب عالميًا وعوامل العرض والطلب، وسعر صرف الجنية مقابل الدولار هي محددات لسعر الذهب.