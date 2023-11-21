قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال حوّل المجمع إلى ثكنة عسكرية وأقبية للتحقيق والاستجواب مع الموجودين في المجمع الطبي.

وأشار إلى وجود 259 من الجرحى إضافة إلى مرافقيهم، بجانب عدد من أفراد الطواقم الطبية وعائلاتهم، بإجمالي عدد يصل إلى 700 شخص.

وذكر أن مجمع الشفاء أصبح مقبرة جماعية لكل الموجودين فيه، مؤكدا عدم توفر أية مقومات للحياة فيه، بما في ذلك العلاج الذي أصبح غير متوفر.

وأوضح أنّ المجمع أصبح يُشكل خطرا على من فيها، لافتا إلى تنفيذ الاحتلال عمليات تجريف وتخريب وقصف في المجمع كما يعمل على تدمير أجزاء كبيرة منه.

وأفاد بأن كل الموجوين في مجمع الشفاء هم في دائرة الموت أمام فوهات المدفعية الإسرائيلية.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ46، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 13300 شهيداً بينهم 5600 طفلاً، و3550 امرأة.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 ما بين طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، و60 صحفيّاً، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وبلغ عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال، أكثر من 1340 مجزرة، فيما زادت عدد الإصابات على 31,000 مصاب، أكثر من 75% منهم من النساء والأطفال، فضلاً عن عدد المفقودين ما بين تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات والذي وصل إلى أكثر من 6500 بينهم أكثر من 4400 طفل وامرأة ما زالوا تحت الأنقاض.