«الصحفيين العرب» ينعي صحفية لبنانية ومصور استهدفهما الاحتلال الإسرائيلي

نعي الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل حزن واسي استشهاد الصحفية اللبنانية فرح عمر، والمصور الصحفي اللبناني ربيع معماري فى قصف إسرائيلي لتجمع الإعلاميين فى بلده طير حرفا جنوب لبنان وهما يعملان بقناة " الميادين".



وقال الاتحاد في بيان له اليوم:" جاء استشهادهما على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث فى جنوب لبنان، ويضاف هذا الاعتداء الآثم من العصابات الصهيونية إلى جرائم السجل الأسود للحرب التي تشنها هذه العصابات تجاه رجال الإعلام والصحفيين الذين ينقلون حقائق الأمور إلى مختلف بلدان العالم.



وأضاف أن الاتحاد العام للصحفيين العرب يبعث بخالص العزاء إلى أسرتي الشهداء ويدعوالله عز وجل أن يتغمدها برحمته وينزلها فسيح جناته ولأسرتيهما الصبر والسلوان .



وأكد الاتحاد، دعوته من جديد لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة من غزة وجنوب لبنان إلى المحاكم الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين.