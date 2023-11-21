لافروف: الأولوية حاليا تتمثل في وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الأولوية حاليا تتمثل في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف في كلمته خلال الاجتماع مع وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسالمي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، أنه يجب العمل العمل على إعادة إحياء مبادرة للسلام بما يقود إلى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



ودعا إلى إيجاد آلية دبلوماسية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة حل المسائل العالقة وأبرزها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.



وعبر عن رفض بلاده لسياسة العقاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل القوانين الدولية (في إشارة إلى الوضع في غزة).



ونوه بأنّه يجب التوصل لآلية تضمن التوصل لتسوية طويلة الأمد على أساس حل الدولتين.