المؤبد لمتهم ببيع المخدرات داخل حجز قسم شرطة في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، الاثنين، "م.ع.ح"، بائع فاكهة، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 7128 لسنة 2023 جنايات برج العرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة داخل محبسه في ديوان القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه خلال التفتيش الوقائي للمتهم داخل غرفة احتجازه في ديوان القسم، عثر بين طيات ملابسه على لفافة بلاستيكية شفافة وبفضها في مواجهته، تبين أنها تحتوى على 3 قطع لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار بهم داخل الحبس.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمود أحمد عبد الوهاب، ومعتز نور الدين محمد، وإبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة، محمد عثمان.