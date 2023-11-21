وزير إسرائيلي ينتقد بشدة الاتفاق المحتمل مع حماس بشأن الرهائن

انتقد وزير الشرطة الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن جفير، بشدة، الاتفاق المحتمل مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

وقال بن جفير للقناة الـ14 التلفزيونية الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إنه قلق للغاية بشأن المناقشات التي تجرى حاليا بشأن الاتفاق المحتمل.

وأضاف أنه يشعر بالقلق من أن ترتكب إسرائيل "خطأ كبيرا جدا جدا"، من خلال مثل هذا الاتفاق.

وأشار بن جفير إلى ما يسمى بـ "صفقة شاليط" في عام 2011، عندما تم إطلاق سراح أكثر من 1000 من السجناء الفلسطينيين – ومن بينهم قائد حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار - مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا كرهينة لدى حماس لمدة خمسة أعوام.

وقال بن جفير: "تذكروا أننا حررنا جلعاد شاليط، وسمحنا بخروج السنوار وأصدقائه، وجلبنا هذه المعاناة لأنفسنا".