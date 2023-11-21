ولي العهد السعودي يدعو إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

بن سلمان: المملكة رافضة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة



دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن "ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء والمنشآت الصحية ودور العبادة يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية".

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة "بريكس" وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزّة، رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مطالباً بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، كما طالب بإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة، وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية بحرا وجوا، وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال.