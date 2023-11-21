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البرلمان الأوروبي يدعم قاعدة أوروبية جديدة لتشجيع الاستهلاك المستدام

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 10:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 10:27 م

يخطط البرلمان الأوروبي لتسهيل إصلاح المنتجات في المستقبل على المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بدلا من مجرد استبدالها.

وصوت المشرعون في ستراسبورج اليوم الثلاثاء لصالح موقف مشترك بشأن "حق إصلاح" أقوى للمستهلكين.

ويهدف المقترح إلى تشجيع استهلاك مستدام بشكل أكبر للمستهلكين الأوروبيين.

وفي المستقبل، قد يضطر المصنعون إلى إصلاح منتجات معينة مثل الغسالات أو المكانس الكهربائية أو الهواتف الذكية أو الدراجات، حتى إذا لم تكن مغطاة بالضمان القانوني.

وحتى خلال فترة الضمان، سيتمكن البائعون فقط من تجنب الإصلاحات إذا كانت أكثر تكلفة من عملية شراء جديدة، أو لم تكن الإصلاحات ممكنة أو كانت غير مناسبة للعملاء.

كما يتعين تمديد الضمان القانوني لمدة عام إذا تم إصلاح أي منتج.

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