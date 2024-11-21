المجلس العسكري في مالي يعين رئيس وزراء جديدا بعد يوم من إقالة سلفه

عين المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الخميس، رئيس وزراء جديدا من جنرالاته، بعد يوم من إقالة سلفه على خلفية انتقاد النظام العسكري.

وتجمع هذه الخطوة جميع السلطات بالبلاد فعليا في أيدي جنرالات الجيش. ويحكم مالي قادة عسكريون منذ استيلاء مجلس عسكري على السلطة في 2020، ونفذ عسكريون انقلابا آخر في العام التالي.

وأقال رئيس المجلس العسكري في مالي رئيس الوزراء تشوجويل مايجا وحكومته أمس الأربعاء، بعد أيام من انتقاده للنظام العسكري.

واتهم مايجا الذي عينه الجيش، المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات دون إخطاره. وتم الإعلان عن الخطوة في قرار رئاسي أصدره الكولونيل أسيمي جويتا، الرئيس المؤقت للبلاد. وتلا القرار الأمين العام للرئاسة على قناة "أو آر تي إم" التلفزيونية الرسمية.

وعين جويتا اليوم الخميس الجنرال عبدولاي مايجا رئيسا للوزراء، وفقا لبيان أعلنه ألفوسيني دياوارا الأمين العام للرئاسة عبر قناة "أو آر تي إم". يشار إلى أنه ليست هناك صلة قرابة بين رئيس الوزراء السابق والجديد.