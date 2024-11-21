 البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت - بوابة الشروق
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البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

وكالات
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 10:13 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 10:13 م

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأضاف البنتاجون: "ليس لدينا تقييم قانوني حول الإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.
في وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.
وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.
ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".
علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".

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