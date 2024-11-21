حماس: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت تصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي بحق الفلسطينيين

رحبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن «هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعب فلسطين، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي».

ودعت محكمة الجنايات الدولية إلى «توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لجميع قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء الشعب الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث».

وناشدت جميع الدول حول العالم التعاون مع المحكمة في «جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وجالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.