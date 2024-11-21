بوتافوجو يتعادل مع أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي

تعادل بوتافوجو مع مضيفه أتلتيكو مينيرو سلبيا، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فلامينجو على كويابا 2/1 ، وتعادل جريميو مع جوفينتود 2/2.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى 69 في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بالميراس، كما رفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فلامينجو على مضيفه كويابا 2/1.

وسجل هدفي فلامينجو: جيليرمي بيرناردريل وماتيوس جونكالفيس، في الدقيقتين 63 والأخيرة من المباراة، فيما أحرز هدف كويابا ديريك لاسيردا، في الدقيقة 59.

ورفع فلامينجو رصيده إلى 62 نقطة، في المركز الرابع، وتوقف رصيد كويابا عند 29 نقطة، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي المباراة الثالثة، تعادل جريميو مع جوفينتود 2/2.

وسجل هدفي جريميو: مارتن برايثوايت وفرانكو كريستالدو، في الدقيقتين الثالثة والأخيرة من المباراة، فيما أحرز هدفي جوفينتود: مانداكا ولوكاس باربوسا، في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و52.

ورفع جريميو رصيده إلى 40 نقطة، في المركز الثالث عشر، كما رفع جوفينتود رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الخامس عشر.