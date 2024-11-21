مستعمرون ينشرون صورة تُحاكي إقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى

نشرت جماعات المستعمرين، صورة تُحاكي إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

ووفقًا لوكالة «وفا»، يأتي نشر الصورة في إطار التحريض على المسجد الأقصى في ظل الهجمة غير المسبوقة التي يتعرّض لها من حصار واقتحامات بأعداد كبيرة، وأداء طقوس الهيكل المزعوم من سجود ملحمي جماعي، ونفخ بالبوق ومحاولة إدخال القرابين، بالتزامن مع منع دخول المصلين وإبعاد المرابطين خلال الاقتحامات.

وكانت مجموعات استعمارية يمينية متطرفة المعروفة بـ«نشطاء جبل الهيكل» نشرت في وقت سابق عبر حسابها مقطع فيديو معدّل بالذكاء الاصطناعي، يظهر حريقا كبيرا في القبة المشرفة وداخل أسوار المسجد الأقصى وفي محيطها، وأرفقت الفيديو بعبارة «النصر المطلق»، ومن ثم أعادت نشر الفيديو مرة ثانية وعلقت عليه بعبارة «قريبا في هذه الأيام».

ويتعرض الأقصى يوميا لاقتحامات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيا.

فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم، ومنعهم من دخول المسجد خلال اقتحامات المستعمرين.