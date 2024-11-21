اليمن: زعيم الحوثيين يؤكد مواصلة هجمات البحر الأحمر رغم مطالبة مجلس الأمن بوقفها

أكد زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي اليوم الخميس، استمرار هجمات جماعته في البحر الأحمر وخليج عدن، رغم مطالبة مجلس الأمن الدولي قبل أيام بوقفها ومنع المزيد من التصعيد.

وقال الحوثي في كلمة مصورة "الشعب اليمني يواصل عملياته في البحار ومنع الملاحة الإسرائيلية من البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب ويستهدفها إلى المحيط الهندي".

وأضاف زعيم الحوثيين في كلمة استمرت أكثر من ساعة " سنواصل إسناد غزة لأن المعركة مستمرة، والحضور فيها يعبر عن الإيمان والعطاء والجهاد ".

واستطرد" الشعب اليمني يسعى على الدوام لبناء وتطوير قدراته العسكرية، وحقق نجاحات مذهلة يشهد لها الواقع والأعداء، كما أن عمليات شعبنا مستمرة وأنشطته الشعبية مستمرة، والخروج الأسبوعي هو متكامل مع كل هذه الأعمال والتحركات والأنشطة ".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان بأشد العبارات" الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن".

وطالب المجلس في بيان مساء الاثنين،" "باستمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد".





