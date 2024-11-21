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شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة مستهدفاً منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتأتي الغارة، بعدما وجه الجيش الإسرائيلي تحذيراً لسكان منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء.

وفي وقت سابق، أنذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

كما طلب جيش الاحتلال، من سكان ثلاث قرى في جنوب لبنان هي: برج الشمالي، ومعشوق، والحوش إخلاء مساكنهم، لأنه سينفذ عمليات في تلك المناطق.

وناشد سكان القرى الثلاثة التوجه إلى شمال نهر الأولي، وحذر كل من يتواجد بالقرب من «عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته» من أنه يعرض نفسه للخطر.