رئيس المصري يحفز لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك بالدوري

حرص كامل أبو على رئيس النادى المصرى على حضور جانب من المران الأساسى للفريق الأول للكرة والذى اقيم مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية استعداداً لملاقاة فريق الزمالك بالأسبوع الثالث من الدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء السبت الجارى 23 نوفمبر على ستاد الجيش ببرج العرب .

وخلال لقاء رئيس المصرى برفقة محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق أكد ابو على للمدير الفنى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ومسئولى المهمات واللاعبين للاعبين ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل اسعاد جماهير المصرى ٠٠ مؤكدا أن مجلس إدارة النادى لا يدخر جهدا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق ولذلك فعلى الجميع داخل الفريق أن يبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الطموحات الكبيرة للجميع داخل النادى ٠

واعرب رئيس المصرى عن ثقته فى قدرة الجهاز الفنى بقيادة على ماهر من قيادتة للفريق وتحقيق نتائج طيبة خلال الفترة القادمة مشيرا عن ثقته الكاملة فى اللاعبين المطالبين بالتعبير عن امكاناتهم الفنية والبدنية الكبيرة والتى جعلتهم محل إشادة الجميع .