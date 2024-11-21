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إسرائيل تفرض عقوبات اقتصادية متعلقة بتمويل حزب الله اللبناني

وكالات
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 9:42 ص | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 9:42 ص

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن إسرائيل فرضت عقوبات اقتصادية على 24 كيانا مرتبطا بحزب الله اللبناني، لتصنيفه منظمة إرهابية.

وأضاف كاتس في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي نقلتها وكالة سبوتنك الروسية، بأن بلاده "ستستهدف كل من يدعم الإرهاب على أي جبهة وبأي شكل من الأشكال".

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "فرض تلك العقوبات تأتي كجزء من حملة اقتصادية واسعة النطاق لتدمير مصادر تمويل حزب الله اللبناني"، مشددا على أن "الأيادي الإسرائيلية ستمتد إلى كل من يدعم الإرهاب على أي جبهة وبأي شكل من الأشكال".

كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قد أكد في كلمه له أمس أن المقاومة مستعدة لمعركة طويلة والميدان مواز لمسار المفاوضات ، مؤكداً أنه تم تدريب المقاومة للإستمرار على المواجهة لمدة طويلة، مؤكداً :" لن نعلق العمليات في الميدان على المفاوضات ومستمرون في المواجهات سواء نجحت المفاوضات أم لم تنجح".

وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، منذ إعلان "حزب الله" اللبناني، قبل أكثر من 13 شهرا، فتح "جبهة لمساندة غزة"، بمقتل 3481 شخصا، وإصابة 14786 آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبناني

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