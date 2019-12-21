مسيرات للمعسكرين المتنافسين في تايوان قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل

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خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع مدينة كاوهسيونج الساحلية في جنوب تايوان اليوم السبت في مسيرات مؤيدة ومعارضة للعمدة هان كو-يو، المرشح الرئاسي لجماعة المعارضة الرئيسية.

ويخوض هان، المرشح عن الحزب القومي المقرب من الصين اليميني الانتخابات أمام رئيسة تايوان، تساي اينج-وين من الحزب الديمقراطي التقدمي (وسط) الحاكم في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في 11 يناير المقبل.

وأثار إعلان هان للانضمام إلى السباق الرئاسي في يونيو الماضي، بعد أشهر فقط من توليه منصب عمدة مدينة كاوهسيونج، غضب بعض سكان المدينة وجعل ترشيحه مثيرا للجدل.

وفي جنوب مدينة كاوهسيونج، نظم أكثر من 300 ألف شخص مسيرات على طول طريق رئيسي لإظهار دعمهم للعمدة، طبقا لمنظمة "وي كير كاوهسيونج" غير الحكومية التي نظمت الحدث.

وحمل بعض المتظاهرين شعارا طوله 210 أمتار مكتوبا عليه " دافعوا عن تايوان"

وهتف متظاهرون آخرون بشعارات شملت "الكاذب هان!".

وقال تشين كوان جونج، أحد منظمي التماس لاستدعاء العمدة أمام الحشد "نريد أن نبلغ هان: إذا كنت لا تهتم بالمدينة، سوف نستدعيك".

وشمل المعسكر المناهض لهان أيضا ناخبين لتساي، الذين تعهدوا بمقاومة الضغوط المتزايدة لبكين على الدولة الجزيرة بعد إعادة انتخابها.

ولوح أنصارها بلافتات مكتوب عليها: "نريد ديمقراطية" و"ندعم هونج كونج".

وبشكل منفصل، بشمال مدينة كاوهسيونج ، احتشد أكثر من 300 ألف شخص لإظهار دعمهم لهان، طبقا لمنظمين.

وتجاوز الدعم لتساي 50 بالمئة في استطلاعات الرأي مقارنة بأوائل هذا الشهر، متقدمة على هان الذي حصل على ما تراوح بين 20 و30 بالمئة.