إنييستا يقود فيسيل كوبي لنهائي كأس إمبراطور اليابان

قاد الإسباني أندريس إنييستا، فريقه، فيسيل كوبي للتأهل إلى المباراة النهائية ببطولة كاس إمبراطور اليابان عقب الفوز على شيميزو إس بالس 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل إنييستا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 13 وأضاف جونيا تاناكا الهدف الثاني في الدقيقة 33 قبل أن يختتم كيوجو فوروهاشي أهداف فيسيل كوبي في الدقيقة 69.

وسجل هدف شيميزو الوحيد اللاعب البرازيلي سيرجيو دوترا جونيور في الدقيقة 38.

وتغلب فيسيل كوبي على أويتا ترينيتا 1 / صفر في دور الثمانية، فيما تغلب شيميزو إس بالس على ساجان توسو 1 / صفر.

ويلتقي فيسيل كوبي في المباراة النهائية مع الفريق الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين "كاشيما انتلرز" و "في –فارين ناجاساكي" التي تقام في وقت لاحق من اليوم.