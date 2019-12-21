ديوكوفيتش يسقط في نصف نهائي بطولة أبو ظبي للتنس

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نجح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الجمعة، في تحقيق الفوز على نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين لواحدة في نصف نهائي بطولة أبو ظبي الاستعراضية للتنس.

واحتاج تسيتسيباس لأكثر من ساعتين للفوز على ديوكوفيتش، بطل النسخة الماضية، بنتيجة 3-6 و7-6 (7-4) و6-4.

وسيخوض اللاعب اليوناني - الفائز بلقب البطولة الختامية وبطولتي إشتوريل ومارسيليا إضافة إلى بلوغه نهائي بطولات الماسترز بمدريد وبكين ودبي- المباراة النهائية أمام الفائز في المواجهة ما بين الروسي كارين خاشانوف والإسباني رافائيل نادال.

وتعد هذه هي النسخة العاشرة من البطولة التي تقام في نهاية كل عام والتي هي بمثابة تحضير للموسم الجديد للاعبي التنس.