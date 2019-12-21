أستون فيلا يسقط على ملعبه بثلاثية أمام ساوثهامبتون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سقط أستون فيلا على ملعبه ووسط جماهيره أمام ساوثهامبتون بنتيجة 3 - 1 في المباراة التب جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما فاز وولفرهامبتون على مضيفه نوريتش سيتي 2 /1 ونيوكاسل يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 1 /صفر وشيفيلد يونايتد على مضيفه برايتون 1 /صفر وبيرنلي على مضيفه بورنموث بذات النتيجة.

فعلى ملعب فيلا بارك، لقن ساوثهامبتون مضيفه استون فيلا درسا قاسيا وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل داني إنجز الهدفين الأول والثالث لساوثهامبتون في الدقيقتين 21 و51 وتكفل جاك ستيفنس بالهدف الثاني في الدقيقة 31 فيما سجل جاك جراليش الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف عن استون فيلا صاحب المركز السابع عشر.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، سجل ميجيل ألميرون هدفا قبل سبع دقائق من النهاية ليقود نيوكاسل لفوز ثمين على كريستال بالاس.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد كريستال عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب كارو رود، فاز وولفرهامبتون على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف.

وسجل رومان سايس وراؤول خيمينيز هدفي وولفرهامبتون في الدقيقتين 60 و81 بعد أن تقدم تود كانتويل بهدف لنوريتش في الدقيقة 17.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد نوريتش عند 12 نقطة في المركز الثاني من القاع.

وعلى ملعب فيتنس فيرست، سجل جاي رودريجيز هدفا قبل دقيقة واحدة من النهاية ليقود بيرنلي لفوز مثير على ملعب بورنموث.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد بورنموث عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب فالمر، قاد أوليفر مكبورني فريقه شيفيلد يونايتد للفوز على مضيفه برايتون بهدف سجله في الدقيقة 23.

ورفع شيفيلد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد برايتون عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.