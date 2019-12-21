مصرع شخص جراء فيضانات وسط أجواء عاصفة تخيم على مختلف أنحاء إيطاليا

تسببت الأجواء العاصفة التى خيمت على مختلف مناطق إيطاليا في مصرع شخص اليوم السبت، كما تشهد مدينة فينيسيا مزيدا من الفيضانات.

ففى المنطقة الشمالية الشرقية من إقليم فريولي فينيتسيا جوليا ، لقي رجل مصرعه ليلا بعد أن قاد سيارته إلى طريق تغمره مياه الفيضانات جزئيا، وتم إغلاقه أمام حركة المرور.

وبمجرد أن علق في المياه، اتصل الرجل بخدمات الطوارئ للحصول على المساعدة، لكن مياه الفيضانات جرفته قبل أن يتدخل رجال الإنقاذ لانتشاله جثة هامدة، حسب وكالة أنسا الإيطالية للأنباء.

وفي فينيسيا، ارتفعت أمواج المد العالي إلى 120 سنتيمترا في حوالي الساعة 0730 صباحا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش) ، وهو مستوى يجعل المياه تجتاح حوالي 30% من مناطق المدينة .

ويتوقع أن يصل ارتفاع أمواج المد يومي الأحد والاثنين إلى 130 سنتيمترا، مما يعني أن المياه ستجتاح 46% من مناطق المدينة.